Belçika'nın İspanya Öncesi Antrenmanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika'nın İspanya Öncesi Antrenmanı

10.07.2026 01:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika, LOS 2026 Dünya Kupası çeyrek finali öncesi İspanya ile antrenman yaptı.

LOS 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Los Angeles'ta İspanya ile karşılaşacak Belçika, mücadele öncesindeki son antrenmanını gerçekleştirdi.

ABD Futbol Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy'nin tesislerindeki antrenman sahasında teknik direktör Rudi Garcia yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman ısınmayla başladı ve top kapma çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde İspanya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

İspanya-Belçika maçı, 10 Temmuz'da TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak: AA

Antrenman, İspanya, Belçika, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Belçika'nın İspanya Öncesi Antrenmanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönmüş cani çocuk parkında bunu yaptı Anne öldü, 4 yaşındaki kızı ağır yaralı Gözü dönmüş cani çocuk parkında bunu yaptı! Anne öldü, 4 yaşındaki kızı ağır yaralı
Bakırköy’de Yaya Kaza Kurbanı Bakırköy'de Yaya Kaza Kurbanı
İnegöl’de barakada yangın: 1 ölü İnegöl'de barakada yangın: 1 ölü
Hamaney’in naaşı Kerbela’ya getirildi: Katılanların sayısı şok etti Hamaney'in naaşı Kerbela'ya getirildi: Katılanların sayısı şok etti
Erdoğan’dan tarihi zirveye katılan liderlere sürpriz hediye Erdoğan'dan tarihi zirveye katılan liderlere sürpriz hediye
Bu görüntüler Yunanistan’ı fena tutuşturdu: Trump sultana boyun eğdi Bu görüntüler Yunanistan'ı fena tutuşturdu: Trump sultana boyun eğdi

00:55
Fransa’nın Mbappe’si var Horozlar yarı finalde
Fransa'nın Mbappe'si var! Horozlar yarı finalde
00:35
Eski İran lideri Ali Hamaney’in cenazesi doğduğu kent olan Meşhed’de defnedildi
Eski İran lideri Ali Hamaney'in cenazesi doğduğu kent olan Meşhed'de defnedildi
00:30
İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney babasını son yolculuğuna uğurlamadı
İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney babasını son yolculuğuna uğurlamadı
22:43
Transfer iptal Guirassy Fenerbahçe’ye gelmek istemiyor
Transfer iptal! Guirassy Fenerbahçe'ye gelmek istemiyor
21:44
ABD, İran’a yeni saldırı dalgası başlattı: Birçok kentte peş peşe patlama sesleri duyuldu
ABD, İran'a yeni saldırı dalgası başlattı: Birçok kentte peş peşe patlama sesleri duyuldu
21:37
Alanya’da 13 yaşındaki kızın haşema ile havuza girmesini engelleyen Rus tutuklandı
Alanya'da 13 yaşındaki kızın haşema ile havuza girmesini engelleyen Rus tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 02:00:47. #7.13#
SON DAKİKA: Belçika'nın İspanya Öncesi Antrenmanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.