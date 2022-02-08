Belçikalı futbolcu Mousa Dembele emekliye ayrılacak

Çin Süper Lig ekiplerinden Guangzhou City'de forma giyen Belçikalı futbolcu Mousa Dembele, gelecek yıl emekliye ayrılacağını duyurdu.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki oyuncu, Guangzhou City ile bir yıllık kontratının kaldığını ve bu süreyi tamamlamasının ardından emekliye ayrılacağını ifade etti.

Uzun yıllar İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giymesinin ardından 2019'da Çin'e transfer olan orta saha oyuncusu, Belçika Milli Takımı'nda ise 82 karşılaşmada görev aldı.

Kariyeri boyunca 578 maçta forma giyen Mousa Dembele, rakip fileleri 62 kez havalandırdı.