Üye Girişi
Belçikalı futbolcu Mousa Dembele emekliye ayrılacak - Son Dakika

Belçikalı futbolcu Mousa Dembele emekliye ayrılacak

08.02.2022 14:42
Belçikalı futbolcu Mousa Dembele emekliye ayrılacak

Çin Süper Lig ekiplerinden Guangzhou City'de forma giyen Belçikalı futbolcu Mousa Dembele, gelecek yıl emekliye ayrılacağını duyurdu.

Çin Süper Lig ekiplerinden Guangzhou City'de forma giyen Belçikalı futbolcu Mousa Dembele, gelecek yıl emekliye ayrılacağını duyurdu.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki oyuncu, Guangzhou City ile bir yıllık kontratının kaldığını ve bu süreyi tamamlamasının ardından emekliye ayrılacağını ifade etti.

Uzun yıllar İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giymesinin ardından 2019'da Çin'e transfer olan orta saha oyuncusu, Belçika Milli Takımı'nda ise 82 karşılaşmada görev aldı.

Kariyeri boyunca 578 maçta forma giyen Mousa Dembele, rakip fileleri 62 kez havalandırdı.

YORUMLAR
500

Sosyal paylaşım sitesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Spor Toto Süper Lig, Guangzhou, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Belçikalı futbolcu Mousa Dembele emekliye ayrılacak - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
14:44 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Azra ve Sanem'i tehlikeli bir yolculuk bekliyor
14:30 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın adaylığına şerh: Seçimler zamanında yapılırsa, Anayasa'ya göre aday olamaz!
14:29 Fatih Terim'in prensi Oğulcan, TFF 1. Lig ekibine kiralık gönderildi
14:27 Evinde kız arkadaşıyla ilişkiye giren adam, sabah komşusunun kapıya bıraktığı notla sarsıldı
14:23 İstanbullu için ucuz ekmek hayal mi oluyor? Halk Ekmek fabrikalarına 3 katı elektrik faturası geldi!
14:22 Masumlar Apartmanı bu akşam neler olacak? Han babasına gerçekleri gösteriyor
14:17 Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan'dan yıllar sonra yeni proje
14:11 Putin'le görüşmesi olay olan Macron: Amaca ulaşıldı
14:03 AK Partili Ayvalı'ya göre elektrik faturaları abartılıyor: Provokasyonlar aldı, yürüdü!
13:54 Böyle bir dönüş görülmedi! "Parti prensiplerine uymuyor" diye HDP'den ihraç edildi, MHP'ye katıldı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 14:52:05. #1.11#
SON DAKİKA: Belçikalı futbolcu Mousa Dembele emekliye ayrılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement