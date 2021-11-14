Belediye Derincespor Karaköprü Belediyespor maçının ardından

KOCAELİ (İHA) – TFF 3. Lig'de golsüz biten Karbel Karaköprü Belediyespor maçının ardından Belediye Derincespor Teknik Direktörü Murat Parlak, "Buraya kim gelirse gelsin beraberliğe oynuyor. Yatıyor, zaman geçiriyor. Hakemler de izin veriyor. Oynamak istiyoruz. Bırakın oynayalım" dedi

TFF 3.Lig 3.Grup'ta golsüz beraberlikle neticelenen Karbel Karaköprü Belediyespor maçının ardından Belediye Derincespor Teknik Direktörü Murat Parlak değerlendirmelerde bulundu. Parlak, "Oyundan gayet memnunum. İstediklerimizin çoğunu sahaya yansıttık. Bir tek gol eksikti. Oyun iyi olduğu sürece, skorlar da gelecektir. Daha önce geldi. Bundan sonra da gelmeye devam edecek. Bıraksalar oynayacağız ama çok da müsaade etmiyorlar. Oyunun temposunu düşürüyorlar; kaleci yatıyor, hakem izin veriyor. Bahane yok. Sorun yok. İyiyiz. İyi olmaya devam edeceğiz. Oyundan, mücadeleden, coşkudan, birlikte oyundan memnunum" dedi.

"Gençlere fırsat verirseniz en iyisini yapar"

Genç futbolcuların oyuna katkısıyla ilgili olarak soruları yanıtlayan Parlak, "Bende gencim. Dolayısıyla gençlere fırsat verilmesi gerektiğine inanıyorum. Fırsat verirseniz en iyisini yapabilirler. Sabır göstermek gerekiyor. Ben o sabrı göstereceğim. Çok genç oyuncularımız ve yetenekli oyuncularımız var. Kalpten oynayan, buranın ruhunu yansıtan gençlerimiz var. Herkes inanmaya devam etsin. İyi yoldayız, iyi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Şu anda zirveye oynayan bir takımız"

Kendi sahasında birçok gol pozisyonuna girmesine rağmen skorda istediği neticeye ulaşamayan ve zirve ortaklığını bu hafta elden kaçıran Murat Parlak, "Ben geldiğimde takım alt sıralardaydı. 6 aydır kazanamayan, pozisyona giremeyen takım vardı. 'Düşer miyiz?' diye soruyorlardı. Şu anda 'Zirveye oynar mıyız hocam?' diye sorular geliyor. Bu benim adıma da, takım adına da mutluluk verici. Oynadığımız oyunla neler yapabileceğimizi gösterdik. Kazanmak istiyorduk. Kazanmak için her şeyi yaptık. Ama kaybetmedik de. Kaybedeceğimiz hiçbir an olmadı. Savunmamız çok dikkatliydi. Rakibe hiç pozisyon vermedik. Kalecimize neredeyse hiç top gelmedi. Sayısız pozisyon kaçırdık. Aslında bir şey kaybetmedik. Play-Off'un içindeyiz. İçinde kalmaya da devam edeceğiz. Sonrasına da maç maç bakarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Oynamak istiyoruz. Bırakın oynayalım"

Hakemlere ve oyunda çok zaman geçirilmesine de sitem eden teknik patron Murat Parlak, "Çok sakinimdir. Sakin kalmaya da dikkat ederim. Çok fazla tepki vermem. Ben futbola hizmet ettiğimizi düşünüyorum. Hakemlerin ise futbola hizmet ettiğini düşünmüyorum. Bahane olarak söylemiyorum. Ama rakip oynatmak istemiyor. Sürekli yere yatıyor, zaman geçiriyor. Biz oynamak istiyoruz. Bırakın bizi, oynayalım. Ne olacaksa sonuç olsun. Bizim karşımıza kim gelirse gelsin, yatıyor. Herkes buraya beraberlik için gelecek. Bunu görebiliyorum. Golü erken bulursak birçok maçı koparıyoruz. Çok güzel günler yaşadık, bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz. Sorun yok" şeklinde konuştu.

"Çok doğru bir ekip var. Çok memnunum"

Son olarak yedek kulübesinden oyuna verilen katkıya değinene Parlak şu sözleri kaydetti:

"Biz bir takımız. 27 kişilik çok doğru bir ekip var. Oynayan, oynamayan hiç kimse birbirini aratmıyor. Giren oyuncu çıkan oyuncunun bıraktığı yerden oyunu devam ettirmek için oyuna giriyor. Bugün de verdikleri katkılardan çok memnunum. Daha iyi katkı verdikleri maçlar da oldu. Bugün bir tek gol eksikti. Hiç sorun etmiyoruz." - KOCAELİ