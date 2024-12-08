TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 15. hafta maçında Belediye Derincespor, sahasında karşılaştığı Karaman Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı.
Hakemler: Hakan Yurtseven, Uğur Çakmak, Vedat Güneş
Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, İlker Akar, Tugay Güner (Berat Kartal dk. 84), Hüseyin Afkan (İsa Nalbant dk. 78), İlyas Yılmazer, Bedirhan Yıldız (Denizalp Özdemir dk. 84), Ümitcan Ekşi, Mustafa Batuhan Altıntaş, Hüseyin Eren Bektaş (Onur Taha Takır dk. 60), Berkay Samancı
Karaman FK: Mertcan Dağlı, Azad Filiz, Polat Yaldır (Cem Aktaş dk. 84), İlke Tankul, Hüseyin Mert Uyanıker (Özdilek Yıldızhan dk. 90), Sabrican Vural (Anıl Gözütok dk. 46), Cihat Aktaş, Ömer Faruk Yılmaz, Özkan Taştemur, Resul Türkkalesi (Yusuf Yardımcı dk. 70), Mehmet Bağcı
Sarı kartlar: Tugay Güner, İlker Akar, Ümitcan Ekşi, Baran Güler, Onur Taha Takır (Belediye Derincespor), Hüseyin Mert Uyanıker, Mertcan Dağlı (Karaman FK) - KOCAELİ
Son Dakika › Spor › Belediye Derincespor, Karaman FK ile Golsüz Berabere Kaldı - Son Dakika
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