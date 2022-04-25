Belediye Kütahyaspor adım adım hedefe - Son Dakika
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Belediye Kütahyaspor adım adım hedefe

25.04.2022 11:12
Belediye Kütahyaspor adım adım hedefe

Belediye Kütahyaspor, Hendekspor deplasmanından Enes Nalbantoğlu ve Muhammet Arslantaş'ın golleri ile 3-1 galip ayrılarak, 3 puanın sahibi oldu.

Belediye Kütahyaspor, Hendekspor deplasmanından Enes Nalbantoğlu ve Muhammet Arslantaş'ın golleri ile 3-1 galip ayrılarak, 3 puanın sahibi oldu.

Ligin 32. haftasında, deplasmanda Hendekspor'a konuk olan Belediye Kütahyaspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Teknik Direk İsmail Güldüren ile kazanmaya devam eden Mavi Şimşekler, Hendek deplasmanına, Hasan Sürmeli, Erdinç Çepoğlu, Emrah Dağ, Tuncay Fındıkcı, Muhammet Arslantaş, Enes Nalbantoğlu, Ali Mert Işık, Bilal Şeflek, Veli Kızılkaya, İsmail Kayalı, Furkan Demir on biri ile başladı. Mavi Şimşekler, ilk yarıya hızlı başladı ve Enes Nalbanatoğlu'nun 10 ve 32. dakikada bulduğu iki golle soyunma odasına 2-0'lık galibiyetle girdi.

Maçın ikinci yarısında da, ilk yarıda olduğu gibi etkili futbolunu sürdüren Belediye Kütahyaspor, maçın uzatma anlarında 90+2'yi gösterdiğinde Muhammet Arslantaş ile maçın skorunu belirleyen golünü attı.

Aldığı 3-1'lik galibiyetle Mavi Şimşekler 60 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

Belediye Kütahyaspor 1 Mayıs 2022 Pazar günü Dumlupınar Stadyumu'nda Batman Petrolspor'u konuk edecek. - KÜTAHYA

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Belediye Kütahyaspor, İsmail Güldüren, Erdinç Çepoğlu, Hendekspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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