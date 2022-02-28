Belediye Kütahyaspor'da Teknik Direktör Ahmet Yavuz'un görevine son verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Belediye Kütahyaspor'da Teknik Direktör Ahmet Yavuz'un görevine son verildi

28.02.2022 11:37
Belediye Kütahyaspor'da Teknik Direktör Ahmet Yavuz'un görevine son verildi

TFF 3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor'da Teknik Direktör Ahmet Yavuz'un görevine son verildi.

TFF 3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor'da Teknik Direktör Ahmet Yavuz'un görevine son verildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Belediye Kütahyasporumuzun Teknik Direktörü Ahmet Yavuz ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Ahmet Yavuz'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Bucaspor 1928 devamını getiremedi Bucaspor 1928 devamını getiremedi Kardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyor Kardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyor

Belediye Kütahyaspor, Futbol Federasyonu, Ahmet Yavuz, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Belediye Kütahyaspor'da Teknik Direktör Ahmet Yavuz'un görevine son verildi - Son Dakika


Son Dakika
11:34 Rusya'ya yönelik SWIFT kararları dünyada neye mal olacak? Petrol, buğday, gaz sıkıntısı kapıda!
11:28 Dolarda son durum: Haftaya yükselişle başladı, 13,83 TL'den işlem görüyor
11:23 Rusya'dan müzakereler öncesi dikkat çeken açıklama: Ukrayna hava sahasının tamamı kontrolümüz altında
11:00 Rusya Kiev'i vurmaya hazırlanıyor! Savunma Bakanlığı, "Siviller çıksın, askeri hedefleri vuracağız" dedi
10:59 Koronavirüste son tablo: En çok vaka görülen 10 il açıklandı
10:46 Rusya'dan önemli ekonomik karar! Faizi 1050 puan artırarak yüzde 20'ye yükselttiler
10:46 Rus askerlerin sözleri dikkat çekti: Bizi kandırdılar, tatbikat var dediler
10:42 Geçmişte yaşadıkları aşkla tekrar gündem olan Arda Kural'dan, Yıldız Asyalı itirafı: Beni aldattı
10:35 Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü!
10:34 Ukrayna'da hayat yeraltında sürüyor! Çocuklar "Anne hepimiz ölecek miyiz" diye soruyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 11:43:20. #1.13#
SON DAKİKA: Belediye Kütahyaspor'da Teknik Direktör Ahmet Yavuz'un görevine son verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement