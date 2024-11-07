Belediye Kütahyaspor\'un Yeni Genel Menajeri Hikmet Demirbilek Göreve Başladı

TFF 3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor'un yeni Genel Menajeri Hikmet Demirbilek, düzenlenen imza töreninin ardından resmen görevine başladı. Kulüp tarihinde mihenk taşı olarak görülen Demirbilek'in göreve başlaması, camiada büyük bir heyecanla karşılandı.
Kulüp Başkanı Osman Altınkaya, Demirbilek'in yeni görevinin kulüp adına önemli katkılar sunacağına inandıklarını belirterek, "Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz, camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.
Hikmet Demirbilek'in genel menajerlik görevine getirilmesi, Kütahyaspor'un geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak görülüyor. - KÜTAHYA
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