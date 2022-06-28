Belediye Kütahyasporlu Erdinç, yuvada kaldı - Son Dakika
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Belediye Kütahyasporlu Erdinç, yuvada kaldı

28.06.2022 18:17
Belediye Kütahyasporlu Erdinç, yuvada kaldı

Transfer çalışmalarına devam eden Belediye Kütahyaspor, geçen sezon takımın defans hattında yer alan Erdinç Çepoğlu ile yeniden anlaştı.

Transfer çalışmalarına devam eden Belediye Kütahyaspor, geçen sezon takımın defans hattında yer alan Erdinç Çepoğlu ile yeniden anlaştı.

Erdinç Çepoğlu kimdir?

1990 Rize doğumlu olan Erdinç, futbol hayatına Pazarspor'da başlayıp burada 5 sezon geçirdikten sonra Fatih Karagümrük takımına transfer oldu. 4 sezon Karagümrük formasını terleten Erdinç, daha sonrasında yine bir İstanbul takımı olan Pendikspor'a transfer oldu. Oynadığı takımlarda istikrarlı bir grafik çizen Erdinç, burada 3 sezon geçirdikten sonra geçen sezon Kütahyaspor'a geldi. Geçen sezon neredeyse maç kaçırmayan 32 yaşındaki futbolcu, takımın en çok sahada kalan oyuncusu olurken 1 gol kaydetti. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Belediye Kütahyaspor, Erdinç Çepoğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Belediye Kütahyasporlu Erdinç, yuvada kaldı - Son Dakika

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