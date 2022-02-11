Üye Girişi
Belediye Kütahyasporlu Muhammet Arslantaş'a 3 maç ceza - Son Dakika

Belediye Kütahyasporlu Muhammet Arslantaş'a 3 maç ceza

11.02.2022 12:51
Belediye Kütahyasporlu Muhammet Arslantaş'a 3 maç ceza

Belediye Kütahyaspor kulübü sporcusu Muhammet Arslantaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve bin 500 TL para cezası ile cezalandırıldı.

Belediye Kütahyaspor kulübü sporcusu Muhammet Arslantaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve bin 500 TL para cezası ile cezalandırıldı.

Konuyla ilgili Belediye Kütahyaspor kulübünden yapılan açıklamada," Sporcumuz Muhammet Arslantaş'ın, 6 Şubat 2022 tarihinde oynanan Belediye Kütahyaspor- Bergama Belediyespor 3. lig 1. grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Belediye Kütahyaspor, Para Cezası, Türk Lirası, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Belediye Kütahyasporlu Muhammet Arslantaş'a 3 maç ceza - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
12:48 Danıştay'tan eczanelere tabela kararı! 'E' logosu için ayrı vergi alınacak
12:32 Zirve yarışında hakem belli oldu! Trabzonspor - Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek
12:26 Bakan Soylu baskınların gündüz yapılması talimatını vermişti! Adreslere dün öğle saatlerinde operasyon düzenlendi
12:19 Ayşenur Arslan hakkında AK Parti, MHP ve BBP Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri sebebiyle suç duyurusunda bulundu
12:11 Bahçeşehir Koleji öğretmenleri maaşlarının iyileştirilmesi için imza kampanyası başlattılar
11:52 Şarkıcı Hera Aslan, sevgilisinin adını dövme yaptırdı
11:43 Rahipler askerlerden silah eğitimi aldı!
11:40 11 Şubat dolar/TL 13,54 seviyelerinde işlem görüyor
11:20 11 Şubat altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:19 Boşanma aşamasındaki karısına soğuk su yolladı! 55 bin liralık tazminata mahkum oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 12:57:47. #1.13#
SON DAKİKA: Belediye Kütahyasporlu Muhammet Arslantaş'a 3 maç ceza - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement