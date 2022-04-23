Bellona Basketbol'da en çok forma giyenler belli oldu - Son Dakika
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Bellona Basketbol'da en çok forma giyenler belli oldu

23.04.2022 08:40
Bellona Basketbol'da en çok forma giyenler belli oldu

Bellona Kayseri Basketbol takımında 26 hafta sonunda en çok forma giyen Zeynep Öykü Kalbisağde oldu.

Bellona Kayseri Basketbol takımında 26 hafta sonunda en çok forma giyen Zeynep Öykü Kalbisağde oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, ligde oynadığı 26 maçta 7 galibiyet ve 19 mağlubiyet aldı. Topladığı 33 puanla 12. sırada yer alan sarı kırmızılı takımda en çok forma giyen isim Zeynep Öykü Kalbisağde oldu.

Ligde oynanan 26 maçta da görev alan Zeynep Öykü'yü 25 maç ile Meltem Topaloğlu ve Egle Sventoraite oldu. Bellona Kayseri Basketbol takımında oyuncuların forma giydiği maç sayısı ise şöyle:

Zeynep Öykü Kalbisağde: 26 maç

Egle Sventoraite: 25 maç

Meltem Topaloğlu: 25 maç

Brooque Williams: 24 maç

Sevgi Tonguç: 24 maç

Gizem Tüzün: 24 maç

Helin Boybeyi: 23 maç

Farhiya Abdi: 18 maç

Dilara Tongar: 14 maç

Sheylanı Marie Peddy: 12 maç

Destiny Slocum: 11 maç

Gökçe Doğan: 10 maç

Ece Su Dinçer: 3 maç

Derin Yaya: 3 maç

Renata Brezinova: 2 maç

İlayda Derman: 1 maç - KAYSERİ

Bellona Basketbol'da en çok forma giyenler belli oldu
Bellona Basketbol'da en çok forma giyenler belli oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bellona Basketbol'da en çok forma giyenler belli oldu - Son Dakika


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