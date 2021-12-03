Bellona Kayseri'de 3 isim forma giymedi

Bellona Kayseri Basketbolda dün oynanan Neve David Ramla maçında sakatlıkları bulunan üç oyuncu forma giymedi.

FIFA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu son maçında dün İsrail'de Neve David Ramla takımı ile karşılaşan Bellona Kayseri Basketbol sahadan 89-71'lık mağlubiyetle ayrılarak Avrupa'ya veda etti. Sarı-Kırmızılı takımda Neve David Ramla maçında sakatlıkları bulunan kaptan Gizem Tüzün, Brooque Williams ve Fahriya Abdi forma giyemedi. 3 oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıkan Bellona Kayseri Basketbol rakibi karşısında 6 oyuncu ile mücadele etti.

Fahriya Abdi, Gizem Tüzün ve Bropque Williams'in Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş maçında oynayıp, oynamayacakları maç günü belli olacak - KAYSERİ