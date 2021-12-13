Bellona Kayseri'nin gençleri iyi başladı

Bellona Kayseri Basketbol Gençler Ligine galibiyetle başladı.

Bellona Kayseri Basketbol Gençler Ligine galibiyetle başladı. Basketbol Gençler Ligi kızlar kategorisinde mücadele eden 2021-2022 sezonunda 1. hafta karşılaşmaları tamamladı. B Grubunda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımı ligin ilk haftasında evinde oynadığı maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 71-47 mağlup etti. Salon: Kadir Has Spor Salonu Hakemler: Yarkın Keskin xx, Hasan Mesut Demir xx, Ahmet Malik Şan xx Bellona Kayseri Basketbol: Aslıhan Kaçar xx (6), Fatma Melis İplikci xx (2), Alara Akgüller x, Feray Dalkılıç xx (9), Derya Bayar x, Kiraz Keleş xxx (14), İlayda Derman xxx (16), Esma Eyşan Göksu x (2), Ece Su Dinçer xx (4), Candan Eylül Dikmen xx (11), İncilay Derman xx (7), Goncagül Kavak x ÇBK Yenişehir Belediyespor: Esra Güvenç xx (9), Ayşenaz Harma x, Nisa Söylemezoğlu x (4), Eslem Güler x (4), Eylül Sıla Menteş x (2), Nisa Nur Tiryaki x (2), Elanur Menteş xx (8), Selin Temiz x, Elif Özdemir x, Asya xxx (18), Sıla Rojin Güleç x, Edanur Karabulut x Periyortlar: 1.Periyort: 18-16 Devre: 37-25 3.Periyot: 58-38 - KAYSERİ

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