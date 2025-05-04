Benfica Liderliğe Yükseldi - Son Dakika
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Benfica Liderliğe Yükseldi

Benfica, Estoril'i 2-1 yenerek Portekiz Ligi'nde liderliğe yükseldi.

04.05.2025 00:51
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Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 32. haftasında Benfica, deplasmanda Estoril'i 2-1 yenerek liderliğe yükseldi.

Antonio Coimbra da Mota Stadı'nda oynanan ve milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün ilk 11'de başladığı maçta konuk ekip, Orkun'un pasını iyi değerlendiren Norveçli kanat oyuncusu Fredrik Aursnes'in golüyle 7. dakikada 1-0 öne geçti.

Arjantinli tecrübeli stoper Nicolas Otamendi, 35. dakikada Benfica adına ikinci golü kaydetti ve ilk yarı 2-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Vinicius Zanocelo, 78. dakikada ev sahibi ekibin tek golünü attı.

Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan ve 78 puana ulaşan Benfica, Sporting Lizbon'un 3 puan önünde maç fazlasıyla liderliğe yükselirken Estoril 42 puanla 8. sırada yer aldı.

Kaynak: AA

Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Portekiz, Benfica, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

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