Portekiz Ligi'nin 23. haftasında Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, kendi sahasında konuk ettiği AVS'yi 3-0 yendi.
Benfica'nın gollerini Alexander Bah, Enzo Barrenechea ve Rafa Silva kaydetti. Beşiktaş'tan Benfica'ya transfer olan Rafa Silva, Benfica'daki ilk golünü atmayı başardı.
Benfica, 3 farklı galibiyetin ardından mücadelede yaşanan hakem kararlarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, penaltı kararlarına anlam verilemediği dile getirildi.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ''Benfica'ya karşı penaltı. Onlara değil. Peki buradaki ölçüt ne?'' ifadelerini kullanıldı. Bu paylaşım Portekiz basınında kısa süre içerisinde geniş yankı uyandırdı.
Son Dakika › Spor › Benfica'nın 3 farklı kazandığı maç sonrası yaptığı paylaşım hayret edilecek türden - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?