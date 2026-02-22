Benfica'nın 3 farklı kazandığı maç sonrası yaptığı paylaşım hayret edilecek türden - Son Dakika
Benfica'nın 3 farklı kazandığı maç sonrası yaptığı paylaşım hayret edilecek türden

Benfica\'nın 3 farklı kazandığı maç sonrası yaptığı paylaşım hayret edilecek türden
22.02.2026 16:56
Portekiz Ligi'nde Benfica, konuk ettiği AVS'yi ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya Portekiz ekibinin maç sonunda hakem yönetimini eleştiren paylaşımı damga vurdu.

Portekiz Ligi'nin 23. haftasında Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, kendi sahasında konuk ettiği AVS'yi 3-0 yendi.

RAFA SILVA İLK GOLÜNÜ ATTI

Benfica'nın gollerini Alexander Bah, Enzo Barrenechea ve Rafa Silva kaydetti. Beşiktaş'tan Benfica'ya transfer olan Rafa Silva, Benfica'daki ilk golünü atmayı başardı.

MAÇ SONUNDA HAKEM KARARINA TEPKİ

Benfica, 3 farklı galibiyetin ardından mücadelede yaşanan hakem kararlarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, penaltı kararlarına anlam verilemediği dile getirildi.

''BENFICA'YA KARŞI PENALTI, ONLARA DEĞİL''

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ''Benfica'ya karşı penaltı. Onlara değil. Peki buradaki ölçüt ne?'' ifadelerini kullanıldı. Bu paylaşım Portekiz basınında kısa süre içerisinde geniş yankı uyandırdı.

Son Dakika Spor Benfica'nın 3 farklı kazandığı maç sonrası yaptığı paylaşım hayret edilecek türden - Son Dakika

