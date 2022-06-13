Benfica ve Liverpool, Nunez'in transferinde anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Benfica ve Liverpool, Nunez'in transferinde anlaştı

13.06.2022 10:44
Benfica ve Liverpool, Nunez'in transferinde anlaştı

Uruguaylı yıldız futbolcu Darwin Nunez'i renklerine bağlamak isteyen İngiliz ekibi Liverpool, Portekiz temsilcisi Benfica ile anlaşma sağladı.

Uruguaylı yıldız futbolcu Darwin Nunez'i renklerine bağlamak isteyen İngiliz ekibi Liverpool, Portekiz temsilcisi Benfica ile anlaşma sağladı.

Benfica'dan yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun transferi için bonuslarla birlikte 100 milyon avro (net 75 milyon avro ) karşılığında Liverpool ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Nunez'in Liverpool'a giderek bugün sağlık kontrollerinden geçmesi ve altı yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Uruguaylı futbolcu, 100 milyon avroluk maliyetiyle Liverpool tarihinin en pahalı transferi olacak. Bir önceki rekoru 2018 yılında 85 milyon avro bonservisle Southampton'dan alınan Hollandalı stoper Virgil van Dijk kırmıştı.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 41 maçta forma giyen Nunez, 34 gol attı.

YORUMLAR
500
Salah diyetini bizzat açıkladı! Herkesin zevkle yediği yemeği ayda bir kez tüketebiliyor Salah diyetini bizzat açıkladı! Herkesin zevkle yediği yemeği ayda bir kez tüketebiliyor Jorge Jesus'un keşfettiği Darwin Nunez, 80 milyon euro artık 20 milyon euro bonus karşılığında Liverpool'a imza attı Jorge Jesus'un keşfettiği Darwin Nunez, 80 milyon euro artık 20 milyon euro bonus karşılığında Liverpool'a imza attı
Kaynak: AA

Charles Darwin, Liverpool, Portekiz, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Benfica ve Liverpool, Nunez'in transferinde anlaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:43 Otobüs şoförünü bıçakla yaralayan sanıktan pes dedirten savunma: Çakı kendi kendine açılmış
10:42 Kızlarının sınava gireceği okula bakmaya giden aile, eve dönünce gördükleri manzara karşısında şoka uğradı! Evi kanalizasyon suları bastı...
10:41 Erzurum'un kırmızı periler diyarı: Narman Peribacaları
10:24 Celcius'un açıklaması sonrası tepetaklak oldu! Bitcoin son 18 ayın en düşük seviyesine geriledi
10:20 Cari açık nisan ayında 2 milyar 737 milyon dolar oldu!
10:13 Böyle sert şut görülmedi! Hulk'un vuruşu tüm stadyumu salladı
10:10 Konser sırasında yere düşen Serdar Ortaç yardım etmek isteyenlere "Bırak ben Gülben miyim?" sözleriyle takıldı
09:58 AFAD'ın panik yaratan bildirimi sosyal medyanın gündemine oturdu!
09:55 Kaçak fil, yaşlı kadını öldürdü! Sonrasında cenazeyi basarak tabuta saldırdı
09:36 Aleyna Tilki arkasını dönerek poz verdi, kalçasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 10:51:40. #1.13#
SON DAKİKA: Benfica ve Liverpool, Nunez'in transferinde anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement