Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu yarışma sonucu ödüle layık görülen yarışmacılara gönderdiği yazılı mesajda, "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü münasebetiyle düzenlediğimiz #benimbisikletim hashtagiyle tarafımıza gönderdiğiniz fotoğraf ödüle layık görülmüştür. Bisiklet ailesi olarak çekmiş olduğunuz bu güzel fotoğraf için tebrik ve teşekkürlerimizi sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Emin Müftüoğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Müftüoğlu'ndan teşekkür mektubu - Son Dakika

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