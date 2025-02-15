Berat Efe Dal'dan EYOF'da Bronz Madalya

Spor

Milli patenci Berat Efe Dal, 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF bronz madalya kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın Bakuriani kentinde düzenlenen organizasyonda Berat Efe, kısa kulvar sürat pateni erkekler 1000 metre finalinde 1: 33.302 derece elde ederek Türkiye adına turnuvadaki ilk madalyayı getirdi.