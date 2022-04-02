Bergama Belediyespor - Karaman Belediyespor: 3-2 - Son Dakika

STAT: 14 Eylül Akademi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta çıkış yakalayıp alt sıralardan uzaklaşan Bergama Belediyespor, son 5 maçta 4'üncü galibiyetini evinde Karaman Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek aldı. Bu sezon ilk kez iç saha maçını Bergama'da oynayan kırmızı-lacivertlier, 27'nci dakikada penaltıdan Murat Kayalı, 43'üncü dakikada Celil ve 86'ncı dakikada Veysel'in golleriyle 3 puana uzandı. Konuk ekibe 18'inci dakikada Abdullahi Ali Jama ve 60'ıncı dakikada Yunus'un golleri yetmedi. Bergama Belediyespor, grupta puanını 29'a çıkardı.

- Bergama