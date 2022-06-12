2022 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 3. Ayak Yarışları tamamlandı. Dün serbest antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan şampiyonada bugün etap yarışları gerçekleştirildi. Sporcular, yarışı ön sırada tamamlamak için bütün hünerlerini gösterdi. Şampiyonanın finalinde dereceye giren sporcular düzenlenen törende ödüllerini aldı. Törende bir konuşma yapan Bergama Belediyesi Başkan Vekili Aşkın Uyar, Başkan Hakan Koştu 'nun selamını ileterek dereceye giren sporcuları kutladı. Şampiyonanın kazasız, belasız tamamlanması için mücadele eden herkese teşekkür etti.

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Kaynak: İHA

Türkiye, Bergama, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bergama'daki yarışlar nefes kesti - Son Dakika

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