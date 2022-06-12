Bergama'daki yarışlar nefes kesti - Son Dakika
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Bergama'daki yarışlar nefes kesti

12.06.2022 17:28
Bergama'daki yarışlar nefes kesti

Bergama Belediyesinin ev sahipliğinde Bergama Süper Enduro Yarış Parkuru'nda gerçekleşen sezonun üçüncü yarışında Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular kıyasıya mücadele etti.

Bergama Belediyesinin ev sahipliğinde Bergama Süper Enduro Yarış Parkuru'nda gerçekleşen sezonun üçüncü yarışında Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular kıyasıya mücadele etti.

2022 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 3. Ayak Yarışları tamamlandı. Dün serbest antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan şampiyonada bugün etap yarışları gerçekleştirildi. Sporcular, yarışı ön sırada tamamlamak için bütün hünerlerini gösterdi. Şampiyonanın finalinde dereceye giren sporcular düzenlenen törende ödüllerini aldı. Törende bir konuşma yapan Bergama Belediyesi Başkan Vekili Aşkın Uyar, Başkan Hakan Koştu'nun selamını ileterek dereceye giren sporcuları kutladı. Şampiyonanın kazasız, belasız tamamlanması için mücadele eden herkese teşekkür etti.

GP yarışında Aykut Kızıltan 1., Rafet Karakuş 2., Ömer Bulduk 3., E Veteran yarışında Hüseyin Neziroğlu 1., Mehmet Okuyan 2., Ali Baydaş 3., E Prestij yarışında Rafet Karakuş 1., İsmail Erdoğan 2., Hakan Taylan 3., E Hobi yarışında Aykut Kızıltan 1., Arif Şişman 2., Emre Cem Doğu 3., E Usta yarışında Ömer Bulduk 1., Furkan Asan 2., İlkay Deniz 3., E Genç yarışında Mehmet Emin Musaoğlu 1., Emirhan Kurt 2., Mert Koç 3. oldu. - İZMİR

Bergama'daki yarışlar nefes kesti
Bergama'daki yarışlar nefes kesti
Bergama'daki yarışlar nefes kesti
Bergama'daki yarışlar nefes kesti

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Kaynak: İHA

Türkiye, Bergama, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bergama'daki yarışlar nefes kesti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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