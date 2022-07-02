Berk Uğurlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndaki rekabete hazır olduğunu açıkladı Açıklaması - Son Dakika
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Berk Uğurlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndaki rekabete hazır olduğunu açıkladı Açıklaması

02.07.2022 11:13
Berk Uğurlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndaki rekabete hazır olduğunu açıkladı Açıklaması

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın oyun kurucularından Berk Uğurlu, ay-yıldızlı takım içindeki forma rekabetine hazır olduğunu söyledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın oyun kurucularından Berk Uğurlu, ay-yıldızlı takım içindeki forma rekabetine hazır olduğunu söyledi.

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ'ta forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, ay-yıldızlı ekibin FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda yarın deplasmanda Büyük Britanya ile yapacağı maç öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım'da başta Shane Larkin olmak üzere iyi oyun kurucular olduğuna değinen Berk, "Kendimi takım içi rekabete hazır hissediyorum. Ay-yıldızlı formayı giymek herkese nasip olmuyor. Çok büyük bir gurur." dedi.

Takım olarak iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran Berk, "Takımda iyi bir enerji var. Genç ve dinamik bir takımız. Enerjimiz ve gücümüzle Büyük Britanya maçını kazanacağımızı düşünüyorum. Buradaki ilk maçta atmosferi kullanarak kazandık. Deplasmanda olduğu için zorlu bir karşılaşma geçireceğiz ama kazanacak güçte olduğumuza inanıyorum." diye konuştu.

Elemelerde ilk turdan ikinci tura taşıyacakları galibiyet sayısının önemine değinen milli basketbolcu, "Büyük Britanya maçını kazanmamız çok önemli. Üst tura galibiyet taşımamız lazım. O turda da çok önemli rakipler var. Onlar da bizi zorlayacaktır ama üstesinden geleceğimize inanıyorum. NBA'deki oyuncular da bize katılacak ve çok daha güçlü bir takım haline geleceğiz." ifadelerini kullandı.

"Avrupa Şampiyonası için hedeflerimiz ve bizden beklentiler çok yüksek"

Berk, 2022 yılındaki en önemli organizasyonun Avrupa Şampiyonası olduğunu kaydetti.

Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın 1-18 Eylül'de ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonayla ilgili konuşan Berk, "Avrupa Şampiyonası için hedeflerimiz ve bizden beklentiler çok yüksek. Biz de bunu başarabilecek güçteyiz. Herkes çok inançlı. Ancak önceliğimiz Büyük Britanya maçını kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok daha iyi yerlerde bitirebilirdik"

Berk, TOFAŞ'ın ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off'a kalamadığını ve bu nedenle sezonu istedikleri gibi tamamlayamadıklarını söyledi.

"Kulüp açısından bu sezon inişli çıkışlı oldu." diyen 26 yaşındaki oyuncu, "Hedeflerimizden biraz sapsak da fena bir sezon değildi. Çok daha iyi yerlerde bitirebilirdik. Hatalarımızdan ders aldık ve önümüzdeki sezona bakacağız." şeklinde görüş belirtti.

TOFAŞ ile devam edeceğini ama hedefinin Avrupa'da basketbol oynamak olduğunu vurgulayan Berk, "İki sezon daha TOFAŞ'ta oynayacağım. İlerideki hedeflerimde Avrupa'da oynamak var. Anadolu Efes ve Fenerbahçe gibi THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden çok önemli kulüplere sahibiz. Son yıllarda çok başarılılar. Oralarda da olmak isterim ama öncelikli hedefim Avrupa'da oynamak." diyerek sözlerini tamamladı.

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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Temmuz 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Temmuz 2022 A Milli Erkek Basketbol Takımı yarın Büyük Britanya'ya konuk olacak A Milli Erkek Basketbol Takımı yarın Büyük Britanya'ya konuk olacak
Kaynak: AA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Berk Uğurlu, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Berk Uğurlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndaki rekabete hazır olduğunu açıkladı Açıklaması - Son Dakika

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