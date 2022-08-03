Berkan Kutlu, Galatasaray'ı sildi! Ayrılık iddiaları kuvvetlendi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Berkan Kutlu'nun Başakşehir'e takas yoluyla verileceği iddia edilmişti. Başakşehir'de forma giyen Berkay Özcan'ı kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar bu transferde Berkan Kutlu'yu takasta kullanmayı planlarken Berkan Kutlu'dan flaş bir hamle geldi.

GALATASARAY'I SİLDİ

24 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabının profilini değiştirdi. Milli oyuncu profilindeki Galatasaray yazısını sildi ve fotoğrafını güncelledi. Bu hareket, taraftarlar tarafından takasın gerçekleştiği şeklinde yorumlandı.