Berkan Kutlu: Hocamız nerede görev verirse orada oynuyoruz - Son Dakika
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Berkan Kutlu: Hocamız nerede görev verirse orada oynuyoruz

Berkan Kutlu: Hocamız nerede görev verirse orada oynuyoruz

Galatasaraylı oyuncu Berkan Kutlu, Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Hocamız nerede görev verirse orada oynuyoruz' dedi. Kutlu, maçı erken kopardıkları için mutlu olduklarını belirterek, Prag maçı öncesi önemli bir özgüven kazandıklarını söyledi.

18.02.2024 23:14
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- Berkan Kutlu: "Hocamız nerede görev verirse orada oynuyoruz"

ANKARA - Galatasaraylı oyuncu Berkan Kutlu, Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hocamız nerede görev verirse orada oynuyoruz" dedi.

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. A Takım oyuncusu Berkan Kutlu, maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kutlu, maçı erken kopardıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Prag maçı öncesi önemli bir özgüven oldu bizim için. Ekiple birlikte çok çalışıyorum. Teknik ekibimiz, herkesle beraber çok çalışıp her pozisyona kendimi hazırlamaya çalışıyorum. Hocamız nerede görev verirse orada oynuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Ankaragücü, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Berkan Kutlu: Hocamız nerede görev verirse orada oynuyoruz - Son Dakika
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