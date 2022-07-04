Sivas Belediyespor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, bu çerçevede orta saha oyuncusu Berkay Yıldız'ı kadrosuna kattı. Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Genç , 2. Başkan Taner Karabal ve futbolcu Berkay Yıldız katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Berkay Yıldız, resmen Sivas Belediyespor'da - Son Dakika

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