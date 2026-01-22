Berke Kosova: Fenerbahçe karşısında eğer Aston Villa öne geçerse geri dönüş zor olabilir - Son Dakika
Berke Kosova: Fenerbahçe karşısında eğer Aston Villa öne geçerse geri dönüş zor olabilir

22.01.2026 16:36
D-Smart Spor Spikeri Berke Kosova, UEFA Avrupa karşılaşmaları öncesinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son durumunu değerlendirdi. Galatasaray'ın Atletico Madrid deplasmanından aldığı 1 puanın mevcut formuna göre önemli olduğunu vurgulayan Kosova, Fenerbahçe'nin ise Tedesco yönetiminde sistemini oturttuğunu söyledi. Aston Villa karşısında doğru oyunla galibiyetin mümkün olduğunu ancak İngiliz ekibinin öne geçmesi halinde geri dönüşün zorlaşabileceğini ifade etti.

D-Smart Spor Spikeri Berke Kosova, UEFA Avrupa arenasında oynanacak kritik karşılaşmalar öncesi hem Galatasaray'ın Atletico Madrid mücadelesini hem de Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısındaki şansını değerlendirdi. Kosova, iki takımın mevcut form durumunu, oyun yapısını ve maçın kırılma anlarını analiz ederek dikkat çeken yorumlarda bulundu.

GALATASARAY'IN FORM DURUMU VE AVRUPA SINAVI

Berke Kosova, Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluk yürüyüşünün beklentilerin dışında ilerlediğini belirtti. Atletico Madrid karşısında alınan 1 puanın mevcut form durumuna bakıldığında değerli olduğunu vurgulayan Kosova, "Ekim ve Kasım ayındaki Galatasaray olsaydı, 3 puana daha yakın görürdüm" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılıların Liverpool maçındaki performansını bu karşılaşmada sahaya yansıtamadığını söyleyen Kosova, Manchester City'nin Bodo Glimt mağlubiyetinin de Galatasaray açısından önemli bir dezavantaj yarattığını dile getirdi. Barış Alper Yılmaz'ın ise takımın en iyi yerli oyuncularından biri olmasına rağmen ayrılığa yakın bir görüntü sergilediğini ifade etti.

TEDESCO YÖNETİMİNDE SİSTEMİNİ BULAN FENERBAHÇE

Fenerbahçe cephesini değerlendiren Berke Kosova, Domenico Tedesco yönetiminde sarı-lacivertli ekibin sahaya oturmuş bir sistemle çıktığını söyledi. Fenerbahçe'nin geri düşse bile mücadeleden kopmayan bir takım kimliğine büründüğünü belirten Kosova, Süper Kupa finalinde oynanan tek taraflı oyunun bu inancın en net göstergesi olduğunu vurguladı. "Bu inanmışlık oyuna da yansıyor" diyen Kosova, Fenerbahçe'nin doğru oyunu oynadığı sürece her rakibe karşı şansının olduğunu ifade etti.

ASTON VILLA MAÇINDA KRİTİK SENARYO

Aston Villa'nın pahalı ve kaliteli bir kadroya sahip olduğunu hatırlatan Berke Kosova, Fenerbahçe'nin doğru planla sahaya çıkması halinde kazanabileceğini söyledi. Ancak maçın kırılma noktasına da dikkat çeken Kosova, "Fenerbahçe'nin geri dönüşlerinden bahsediyoruz ama Aston Villa öne geçerse geri dönüş zor olabilir" değerlendirmesinde bulundu. Musaba'nın yokluğunu önemli bir eksik olarak nitelendiren Kosova, Kerem Aktürkoğlu'nun son dönemde katkı verememesinin de Fenerbahçe adına dikkat edilmesi gereken bir detay olduğunu sözlerine ekledi.

