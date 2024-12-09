Ligdeki yükselişini bu hafta da sürdüren Eyüpspor'da son haftaların başarılı ismi Berke Özer maç sonu stat çıkışınca güvenlik görevlileri ile tartıştı.
Galatasaray maçında yaptığı kurtarışlarla adından söz ettiren genç kaleci Samsunspor maçı sonrası stat çıkışında polislerle gerginlik yaşadı.
Kendisini almak için stat önüne gelen bir aracın alana alınmamasına sinirlenen Berke Özer, "Terörist miyiz biz ne oluyor yani? Araba gelecek işte bırak gelsin" dedi. Araca engel olan polis memuru da Berke Özer'e "Senin güvenliğin alsa ben alırım" yanıtını verdi.
Son Dakika › Spor › Berke Özer polisle tartıştı: Terörist miyiz biz? - Son Dakika
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