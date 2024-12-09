Berke Özer polisle tartıştı: Terörist miyiz biz? - Son Dakika
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Spor

Berke Özer polisle tartıştı: Terörist miyiz biz?

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Geçen hafta oynanan ve 2-2 biten Galatasaray maçına damga vuran Eyüpspor'un başarılı kalecisi Berke Özer, dün oynanan ve 3-0 kazandıkları Samsunspor maçı sonrası polis memurları ile tartışma yaşadı. Özer polislere, "Terörist miyiz biz ne oluyor yani? Araba gelecek işte bırak gelsin" dedi.

09.12.2024 15:19  Güncelleme: 15:26
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Ligdeki yükselişini bu hafta da sürdüren Eyüpspor'da son haftaların başarılı ismi Berke Özer maç sonu stat çıkışınca güvenlik görevlileri ile tartıştı.

"TERÖRİST MİYİZ?"

Galatasaray maçında yaptığı kurtarışlarla adından söz ettiren genç kaleci Samsunspor maçı sonrası stat çıkışında polislerle gerginlik yaşadı.

Kendisini almak için stat önüne gelen bir aracın alana alınmamasına sinirlenen Berke Özer, "Terörist miyiz biz ne oluyor yani? Araba gelecek işte bırak gelsin" dedi. Araca engel olan polis memuru da Berke Özer'e "Senin güvenliğin alsa ben alırım" yanıtını verdi.

Berke Özer polisle tartıştı: Terörist miyiz biz?

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Son Dakika Spor Berke Özer polisle tartıştı: Terörist miyiz biz? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Emre Akcay:
    Terbiyesiz polis e kafa tutuyor kimsin sen ya 77 16 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    Alt üstü sıradan birisin berke Havan kime İnsan ol. 48 15 Yanıtla
  • Seyhan Aktaş:
    ukala 41 13 Yanıtla
  • Murat:
    ya bunlara kim yüz veriyor böyle.?? ulan alt tarafı topçusun artist seni 42 10 Yanıtla
  • ömer duman:
    yatırın ters kelepçe terbiyesiz herif 35 13 Yanıtla
  • İLHAN KOÇ:
    Terörist olmadıktan sonra, Terör harici diğer tüm yasa ve kurallar çiğnenebiliyormu. Demekki orda düzeni sağlamak için bir karar alınmış, sende buna uyacaksın. 37 7 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Havlamis Çomar 24 6 Yanıtla
  • Neset null:
    artiste bak sen polislere tavırlarına iyice zivanadan çıktı bu berke 18 2 Yanıtla
  • jackal insomnia:
    bala şansa kurtarış yapıp da böyle şekil yapamazsın kimseye milli takıma falan asla alınmasın bu şahıs 1 0 Yanıtla
  • Ömer Doğan:
    Bizim ülkede son zamanlarda polisin müdahalesiyle karşılaşan bir çok kişi terörist miyiz biz diyor. Bunu diyenler daha terörist muamelesi görmemiş… 0 0 Yanıtla
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