Bertug Özgür Yıldırım Ameliyat Oldu

SÜPER Lig'in 22'nci haftasında Beşiktaş ile sahasında oynadığı karşılaşmada sakatlanan RAMS Başakşehirli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağ elmacık kemiğinde kırık tespit edilen milli oyuncu, operasyon geçirdi. Ameliyat, hastanenin Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Okan Acicbe tarafından gerçekleştirildi. Bertuğ Özgür Yıldırım'ın elmacık kemiğindeki kırığın başarılı şekilde onarıldığı bildirildi.

Dr. Okan Acicbe, milli futbolcunun serviste takip edildiğini belirterek, 17 Şubat Salı günü taburcu edilmesinin planlandığını ifade etti.

RAMS Başakşehir FK'nın açıklamalarında şu ifadelere yer verildi:

"Geçmiş olsun Bertuğ! Süper Lig'in 22'nci haftasında Beşiktaş ile sahamızda oynadığımız karşılaşmada sakatlanan futbolcumuz Bertuğ Özgür Yıldırım, ameliyat edildi. Sağ elmacık kemiğinde kırık tespit edilen Bertuğ Özgür Yıldırım, hastanenin Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Okan Acicbe tarafından ameliyata alındı. Milli futbolcumuz Bertuğ Özgür Yıldırım'ın elmacık kemiğindeki kırık başarılı bir şekilde onarıldı. Hastanenin Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Okan Acicbe; 'Milli futbolcumuzu şu an serviste takip ediyoruz ve 17 Şubat Salı günü taburculuğunu planlıyoruz. Kendisinin en kısa zamanda sahalara dönebilmesi için rehabilitasyon sürecine başlanacak' diye konuştu."