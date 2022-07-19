Beş yıl sonra katıldıkları amatörde şampiyon oldular - Son Dakika
Üye Girişi

Beş yıl sonra katıldıkları amatörde şampiyon oldular

19.07.2022 11:07
Beş yıl sonra katıldıkları amatörde şampiyon oldular

Manisa 2. Amatör Küme'ye 5 yıl sonra katılan Salihli Beyliklispor, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edip, 1. Amatör Küme'ye yükseldi.

Manisa 2. Amatör Küme'ye 5 yıl sonra katılan Salihli Beyliklispor, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edip, 1. Amatör Küme'ye yükseldi.

Manisa 2. Amatör Küme'de mücadele eden Adalaspor ve Beyliklispor, ligin bitimine 2 hafta kala Adala Şehit Mehmet Malçuk Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı uzatma dakikalarında Yusuf Kiremitçi'nin attığı golle 1-0 kazanan Antrenör Fırat Yaren yönetimindeki Beyliklispor, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 5 yıl sonra lige katılan ve ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beyliklispor, 1.Amatör Küme'ye yükselen ilk takım oldu. Grupta 1.Amatör Küme'ye çıkacak olan takım ise bu hafta belli olacak.

İlk 3 hafta galibiyetle tanışamadıkları ligde grubu şampiyon tamamladıklarını belirten Beyliklispor Antrenörü Fırat Yaren "Bu şampiyonluk 5 yıl sonra lige katılan Beyliklispor'a çok yakıştı" dedi.

Beyliklispor Kulüp Başkanı Melih Ongu ise "Bu gururu bizlere yaşatan genç futbolcu arkadaşlarımıza ve Antrenörümüz Fırat Yaren'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

YORUMLAR
500
Manisa'da otomobil motosikletle çarpıştı: 3 yaralı Manisa'da otomobil motosikletle çarpıştı: 3 yaralı Çay demlemek isterken alevler eve sıçradı Çay demlemek isterken alevler eve sıçradı
Kaynak: İHA

Salihli, Manisa, Fırat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beş yıl sonra katıldıkları amatörde şampiyon oldular - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:04 Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL, 17,56 seviyesinden işlem görüyor
11:02 Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Haris Seferovic bugün özel uçakla İstanbul'a geliyor
11:02 Gram altında oynaklık devam ediyor! ABD'de yaşanan resesyon endişesi altın fiyatlarını da etkiledi
11:01 Vatandaşa peş peşe kötü haberler! Yumurta fiyatlarına da zam geldi
10:46 Otobüs durağındaki kadına cinsel organını gösteren kişinin FETÖ'den ihraç edilen eski polis olduğu anlaşıldı
10:43 Cübbeli Ahmet Hoca kaset tehdidine rest çekti: Kasetleri çıkarmayan melundur, Allah'ın laneti üzerine olsun
10:32 Selçuk Ural'dan Recep Tayyip Erdoğan itirafı: Hakan Ural hapse girince yanına almasını rica ettim
10:27 Borussia Dortmund'da şok! Yeni transfer Sebastien Haller'de testis tümörüne rastlandı
10:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan salgın uyarısı: Koronavirüs vaka artışı 40 katına çıktı, hastane yükü 3 kat kadar arttı
10:00 Bakan Bilgin'den EYT sorununa yönelik açıklama: Maliye Bakanlığı da sürece katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 11:13:36. #1.12#
SON DAKİKA: Beş yıl sonra katıldıkları amatörde şampiyon oldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement