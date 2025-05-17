Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor

İstanbulspor'un sezon başında Beykoz Anadolu'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Gaoussou Diarra 1. Lig'de sezonun en flaş oyuncuları arasında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ PEŞİNDE

Transferde genç ve gelecek vadeden futbolculara ağırlık veren Beşiktaş yönetimi, İstanbulspor'un Malili sol kanat oyuncusu Gaoussou Kyassou Diarra'nın peşine düştü.

22 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Buruçhan Düzgün, Africafoot'a yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın teklifi henüz somut değil. Görüşmelerimiz sürüyor. Oyuncunun serbest kalma bedelini henüz belirlemeyen İstanbulspor'un kararını bekliyoruz" dedi.

16 GOL ATTI

Sarı-siyahlı kulübün sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Diarra, bu sezon oynadığı 37 maçta 16 gol attı, 2 asist yaptı.