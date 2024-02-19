- Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Cenk Tosun'un ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda top savunmadan sekerek arka direğe açıldı. Arka direkte topu önünde bulan Semih Kılıçsoy'un vuruşunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Ardından savunma topu kornere gönderdi.
49. dakikada sağdan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Rashica, topu ceza sahasına ortaladı. Ön direkte hareketlenen Semih Kılıçsoy, kafasının ucuyla dokunarak topu ağlara yolladı. 1-0
64. dakikada Masuaku'nun sol kanattan ortasında top savunmanın müdahalesiyle ceza yayına açıldı. Ceza yayı üzerinde Al-Musrati'nin bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Slowik soluna yatarak topu kontrol etti.
71. dakikada Rashica'dan pası alan Muçi'nin ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Slowik topu çıkardı. Pozisyonun devamında kaleciden seken topa hareketlenen Cenk Tosun, tek vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Deniz Caner Özaral
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson (Demir Ege Tıknaz dk. 90+3), Rashica (Ghezzal dk. 81), Muçi (Salih Uçan 86), Cenk Tosun (Aboubakar dk. 80), Semih Kılıçsoy (Zaynutdinov dk. 90+3)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Svensson, Amartey, Worrall, Muleka
Teknik Direktör: Fernando Santos
Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Damjanovic, Guilherme, Soner Aydoğdu, N'zonzi, Prip (Oğulcan Ülgün dk. 81), Cicaldau, Ethemi (Ndao dk. 68), Çikalleshi (Sambou dk. 68)
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Yunus Mallı, Hadebe, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Boateng
Teknik Direktör: Fahrudin Omerovic
Goller: Semih Kılıçsoy (dk. 49), Cenk Tosun (dk.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş 2-0 Konyaspor: Süper Lig Maç Sonucu - Son Dakika
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