Beşiktaş, 2024 Erkekler Süper Kupası'nı kazandı - Son Dakika
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Beşiktaş, 2024 Erkekler Süper Kupası'nı kazandı

Beşiktaş, 2024 Erkekler Süper Kupası\'nı kazandı

2024-2025 hentbol sezonu Erkekler Süper Kupa müsabakasında Spor Toto'yu yenen Beşiktaş şampiyon oldu. Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 20-11'lik skorla önde kapatan Beşiktaş, maçı da 39-32 skorla kazanarak kupayı müzesine götürdü.

26.08.2024 22:47
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2024-2025 hentbol sezonu Erkekler Süper Kupa müsabakasında Spor Toto'yu yenen Beşiktaş şampiyon oldu.

Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan ve Murat Çelik ile Cengiz Ömer hakem ikilisinin yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını 20-11'lik skorla önde kapatan Beşiktaş, maçı da 39-32 skorla kazanarak 2024 Erkekler Süper Kupası'nı müzesine götürdü.

Karşılaşma sonrası düzenlenen törende Beşiktaş takımına madalyalarını THF asbaşkanları Salim Öztürk ile Mustafa Köklü verirken, Süper Kupa'yı THF Başkanı Uğur Kılıç takdim etti.

Maçın 'En Değerli Oyuncusu' ödülünü Beşiktaş'tan Enis Harun Hacıoğlu'na ödülünü THF Asbaşkanı Mustafa Köklü, Spor Toto takımına ise madalyalarını THF Yönetim Kurulu üyeleri Altay Atlı ve Anıl Cem Özcan takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, 2024 Erkekler Süper Kupası'nı kazandı - Son Dakika

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