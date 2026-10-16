Beşiktaş, 25 yaşındaki Orkun Kökçü'de kısmi plantar fasya yırtığı saptandığını açıkladı - Son Dakika
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Beşiktaş, 25 yaşındaki Orkun Kökçü'de kısmi plantar fasya yırtığı saptandığını açıkladı

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Beşiktaş, Hoffenheim maçında sakatlanan 25 yaşındaki Orkun Kökçü'nün sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığı travmatik ayrışması saptandığını açıkladı. Futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü'nün sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığı travmatik ayrışma tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ettiği maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen 25 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında ayak tabanında gerçekleşen travmatik yaralanma sonrası maça devam edemeyen oyuncumuz Orkun Kökçü'nün takımımızın İstanbul'a dönüşünün ardından yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığı travmatik ayrışması saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Kaynak: AA
TSG 1899 HoffenheimOrkun KökçüBeşiktaşSağlıkSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş, 25 yaşındaki Orkun Kökçü'de kısmi plantar fasya yırtığı saptandığını açıkladı - Son Dakika
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