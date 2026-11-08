Beşiktaş'a 3-0 yenilen Gençlerbirliği'nde Stock, Gaziantep FK maçını kazanmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş'a 3-0 yenilen Gençlerbirliği'nde Stock, Gaziantep FK maçını kazanmak istiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Stock, Beşiktaş'a 3-0 yenildikleri maçın ardından rakibin üst seviyede olduğunu ve galibiyeti hak ettiğini söyledi. Stock, milli aradan sonra taraftarlarının önünde oynayacakları Gaziantep FK maçını kazanmak istediklerini belirtti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Stock, Beşiktaş'ın üst seviyede bir takım olduğunu ve galibiyeti hak ettiğini söyledi. Stock, amaçlarının milli aradan sonra oynayacakları Gaziantep FK maçını kazanmak olduğunu söyledi.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Stock, "Beşiktaş'ı tebrik etmek istiyorum. İyi bir maç çıkardılar. Maçı ve galibiyeti hak ettiklerini düşünüyorum. Maça bence iyi başladık. İlk 20 dakikasında iyiydik. Önde pres yaptık, rakibi kalemize getirmedik. Ancak ne yazık ki daha sonra bir sakatlıkla karşılaştık. Thalisson kasığından sakatlandı. Maça devam etmek istedi ama ağrısı olduğundan devam edemedi. Zaten o ara bir gol yedik ne yazık ki. Bir stoperimiz sakatlandı, diğer stoperimiz de kırmızı kart görünce defans hattımızın göbeğindeki iki oyuncuyu da kaybetmiş olduk. Defansif organizasyonumuzu değiştirmek durumundaydık ve iki tane orta saha oyuncumuzu o pozisyona ilk yarıda geçirdik. Daha sonra ikinci yarıda biraz stilimizi değiştirmeye çalıştık. İkinci yarıya baktığımızda iyi iş çıkardığımızı söyleyebilirim. İyi mücadele ettik. İleriye de topu taşımaya çalıştık. Hatta bir tane de gol şansımız oldu. Ne yazık ki değerlendiremedik. Daha sonrasında baskı biraz daha artınca üçüncü golü de yedik. Devam etmemiz gerekiyor. Beşiktaş bizim seviyemizde bir takım değil, bizden daha üst seviyede bir takım. İki hafta sonra rakibimiz olan Gaziantep maçı var. Ona gerçekten çok iyi hazırlanacağız. Bu iki hafta boyunca tüm hazırlıklarımızı Gaziantep maçı için yapacağız. O maça çok iyi konsantre olacağız. Taraftarlarımızın önünde oynadığımız bu maçı da kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Stock, ayrıca geçtiğimiz hafta Alanyaspor müsabakasındaki gibi kalan maçlarda da mücadele ettikleri takdirde ligde kalacaklarına inandığını belirtti.

Kaynak: İHA
GençlerbirliğiGaziantep FKBeşiktaşSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen’in geri dönüş tarihi belli oldu Osimhen'in geri dönüş tarihi belli oldu
Beşiktaş’tan yılın sürprizi: Anderson Talisca Beşiktaş'tan yılın sürprizi: Anderson Talisca
Karabağ’daki akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en sevdiği şarkı çalındı Karabağ’daki akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en sevdiği şarkı çalındı
Burak Yılmaz, 5-0’lık ağır yenilginin ardından çılgına döndü Burak Yılmaz, 5-0'lık ağır yenilginin ardından çılgına döndü
Emre Belözoğlu’ndan farklı galibiyet sonrası dikkat çeken sözler: İyi değiliz Emre Belözoğlu'ndan farklı galibiyet sonrası dikkat çeken sözler: İyi değiliz
Maç sonunda istifa: Murat Karakoyun, görevini bıraktı Maç sonunda istifa: Murat Karakoyun, görevini bıraktı
00:15
Beşiktaşlılar kızacak Vincenzo Italiano, Süper Lig’in en iyi takımını açıkladı
Beşiktaşlılar kızacak! Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı
00:04
Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano: ’Deplasmandaki Problemleri Milli Ara Sonrası Çözeceğiz’
Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano: 'Deplasmandaki Problemleri Milli Ara Sonrası Çözeceğiz'
23:38
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, hayatını kaybetti
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, hayatını kaybetti
22:24
Aydın’da mantar yiyen 3 kişiden 2’si yoğun bakıma kaldırıldı
Aydın'da mantar yiyen 3 kişiden 2'si yoğun bakıma kaldırıldı
21:48
Amsterdam’da dördüncü “Kırmızı Çizgi” gösterisine 200 binden fazla kişi katıldı
Amsterdam’da dördüncü “Kırmızı Çizgi” gösterisine 200 binden fazla kişi katıldı
21:19
“Seçimleri kaybeden Netanyahu yanlıları Meclis’i basabilir“ iddiası
"Seçimleri kaybeden Netanyahu yanlıları Meclis'i basabilir" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 00:36:02. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'a 3-0 yenilen Gençlerbirliği'nde Stock, Gaziantep FK maçını kazanmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android