Beşiktaş - Adana Demirspor: İlk Yarı 2-1

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sol kanattan Masuaku'nun ortasında Rafa Silva'nın kafa vuruşunu kaleci Deniz çeldi. Seken topu takip eden Silva'nın şutunda Deniz bir kez daha gole izin vermezken, savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

11. dakikada Beşiktaş'ta savunmadan atılan uzun pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Mustafa Hekimoğlu, rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta kaleci Deniz, topu kornere çeldi.

24. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Immobile, topu sağdan koşu yapan Rashica'ya aktardı. Rashica'nın ceza sahası içinde topu soluna çekerek yaptığı vuruşta kaleci Deniz meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

29. dakikada savunmadan atılan uzun pasta rakibinin hatasıyla topu kazanan Ciro Immobile, sol kanattan hızla ilerledi. Immobile'nin ceza sahasına ortasında arka direkte Rafa Silva tek vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

34. dakikada Rashica'nın sağ kanattan ortasında arka direkte kaleci Deniz topu elinden kaçırdı. Sol çaprazda topu önünde bulan Ciro Immobile'nin vuruşunda kaleciyi geçen top savunmaya çarparak dışarı gitti.

37. dakikada Mustafa Hekimoğlu, sağ kanattan ceza sahasına girerek yerden çevirdi. Penaltı noktası üzerinde savunmanın ters vuruşunda kaleci Deniz topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

39. dakikada Gedson Fernandes'in pasında sol çaprazda topla buluşan Rashica'nın sağına çekerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

44. dakikada Immobile'nin pasında sağ çaprazdan ceza sahasına koşu yapan Mustafa Hekimoğlu'nun son çizgiden içeriye çevirdiği topu Rashica altıpas önünden ağlara gönderdi. 2-0

45+8. dakikada Nabil Alioui'nin ceza yayı solundan sert şutunda top üst direkten dönerken, seken topu Arda Okan Kurtulan kafayla ağlara gönderdi. Yan hakem pozisyon sonrası ofsayt bayrağını kaldırırken, VAR'da yapılan incelemenin ardından hakem Çağdaş Altay orta noktayı gösterdi. 2-1

Hakemler: Çağdaş Altay, Erkan Akbulut, Hüsnü Emre Çelimli

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai (Emrecan Terzi dk. 20), Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Alex Oxlade-Chamberlain (Mustafa Hekimoğlu dk. 11), Milot Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Ciro Immobile

Yedekler: Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Keny Arroyo, Joao Mario, Necip Uysal, Semih Kılıçsoy, Yakup Arda Kılıç

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solkskjaer

Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Tolga Kalender, Burhan Ersoy, Abdulsamet Burak, Bünyamin Balat, Maestro, Tayfun Aydoğan, Ali Yavuz Kol (Abat Aimbetov dk. 19), Nabil Aloui, Yusuf Barası

Yedekler: Murat Uğur Eser, Vedat Karakuş, Buğra Demirkıran, Samet Duyur, Aksel Aktaş, Ozan Demirbağ, Osman Kaynak, Breyton Fougeu

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Goller: Rafa Silva (dk. 29), Milot Rashica (dk. 44) (Beşiktaş), Arda Okan Kurtulan (dk. 45+8) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Rafa Silva, Emrecan Terzi (Beşiktaş), Yusuf Barası (Adana Demirspor) - İSTANBUL