Beşiktaş, Akşam Yemeğinde Bir Araya Geldi
Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi maçı öncesi teknik direktör Italiano ev sahipliğinde toplandı.
Beşiktaş Futbol Takımı, akşam yemeğinde bir araya geldi.
Kulübün açıklamasına göre UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile oynanacak ilk maça hazırlanan siyah-beyazlılar, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun ev sahipliğinde akşam yemeğinde buluştu.
Kaynak: AA
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