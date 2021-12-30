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Beşiktaş-Altay maçından notlar - Son Dakika

Beşiktaş-Altay maçından notlar

30.12.2021 21:02
Beşiktaş-Altay maçından notlar

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Altay'ı konuk eden Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maça göre 4 farklı isimle sahada yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Altay'ı konuk eden Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maça göre 4 farklı isimle sahada yer aldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik sorumlusu Önder Karaveli, İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Rıdvan Yılmaz, Miralem Pjanic ve Cyle Larin'i Altay karşısında yedek soyundurdu.

Kamp kadrosunda yer alan Domagoj Vida ise Altay maçı kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezası nedeniyle İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında oynayamayan Valentin Rosier, Altay maçında Rıdvan Yılmaz'ın yerine ilk 11'de şans buldu.

Vida'nın yokluğunda savunmanın göbeğinde Serdar Saatçı'yı görevlendiren Karaveli, sol kanatta ise Güven Yalçın'a forma verdi.

Karaveli, Pjanic'in yerine ise kupa mücadelesinde Atiba Hutchinson'ı sahaya sürdü.

Teixeira 6 maç sonra kadroda

Beşiktaş'ın ligde GZT Giresunspor ile oynadığı maçın ardından gerçekleştirilen kontrollerde sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanan Alex Teixeira, Altay maçına yedekler arasında başladı.

Sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile deplasmanda oynanan karşılaşmada forma giyemeyen Teixeira, bu nedenle ligdeki Kasımpaşa, Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe, Göztepe ve İttifak Holding Konyaspor maçlarını da kaçırmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Emre Bilgin, Salih Uçan, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Welinton ve Kenan Karaman, yedekler arasında yer aldı.

Tribünler boş kaldı

Son kupa şampiyonu Beşiktaş'ın Altay ile oynadığı maça taraftarları ilgi göstermedi.

Tribünlerin büyük bölümü boş kalırken karşılaşmayı beş bine yakın taraftar izledi.

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İttifak Holding, Konyaspor, Beşiktaş, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş-Altay maçından notlar - Son Dakika Spor


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