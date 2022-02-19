Altay maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Beşiktaş, evinde Altay'yı ağırladı. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetirken, Bayarslan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Yusuf Bozdoğan üstlendi.

Beşiktaş, geçen haftaki Adana Demirspor maçına göre ilk 11'de sahaya 4 farklı isimle çıktı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Önder Karaveli ilk 11'de Atiba, Batshuayi, Rıdvan Yılmaz ve Larin'in yerine, Josef de Souza, Güven Yalçın, Umut Meraş ve Kenan Karaman'a şans verdi. Beşiktaş, şu 11 ile sahaya çıktı: Ersin, Kerem Kalafat, Welinton, Vida, Umut Meraş, de Souza, Necip Uysal, Ghezzal, Teixeira, Kenan Karaman, Güven Yalçın.

UMUT MERAŞ 5 MAÇ SONRA 11'DEBeşiktaş'ta Rıdvan'ın yokluğunda sol bekte görev alan Umut Meraş, siyah-beyazlı forma ile 5 maç sonra 11'de şans buldu. Son olarak Çaykur Rizespor maçında 11 oynayan Meraş, sakatlık nedeniyle Gaziantep FK , VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında forma şansı bulamamıştı. Umut Meraş, son Adana Demirspor maçında ise oyuna sonradan girdi.GÜVEN 4 MAÇ SONRA İLK 11'DESiyah-beyazlılarda Güven Yalçın, 4 maç sonra ilk 11'de şans buldu. Son olarak Gaziantep FK maçında kendisine ilk 11'de şans bulan Güven Yalçın, VavaCars Fatih Karagümrük, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Adana Demirspor maçlarında oyuna sonradan dahil olarak takımına destek verdi.BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Siyah-beyazlılarda ayrıca Kenan Karaman da 2 maç sonra siyah-beyazlı formayı giyme şansı yakalarken; Oğuzhan Özyakup, N'Koudou, Rosier, Pjanic ve Mert Günok ise sakatlıkları nedeniyle Altay maçı kadrosunda yer alamadı.