Kara Kartal'ı tutabilene aşk olsun! Beşiktaş, Anderson Talisca'yı bonservisiyle alıyor - Son Dakika
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Kara Kartal'ı tutabilene aşk olsun! Beşiktaş, Anderson Talisca'yı bonservisiyle alıyor

Kara Kartal\'ı tutabilene aşk olsun! Beşiktaş, Anderson Talisca\'yı bonservisiyle alıyor

Beşiktaş, Al-Nassr'ın yıldızı Anderson Talisca'yı transfer etmek için bir kez daha harekete geçti. Talisca'nın bonservis bedeli olarak Al-Nassr'ın 13 milyon euro talep ettiği, Beşiktaş'ın da eski futbolcusunu yeniden renklerine bağlamak için temaslarını sıklaştırdığı kaydedildi.

02.07.2024 11:15
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Süper Lig'de bu sezon güçlü bir kadro kurarak mücadele etmeye hazırlanan Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TALİSCA GÜNDEMDE

Siyah-beyazlılar, eski futbolcusu Anderson Talisca'yı yeniden renklerine bağlamak için temaslarını sıklaştırdı. Suudi Arabistan takımı Al Nassr'dan ayrılmak isteyen yıldız futbolcunun 2026'ya kadar sözleşmesi devam ediyor.

BONSERVİSİ 13 MİLYON EURO

Hürriyet'in haberine göre, Talisca'nın takımda kalması için fazla da uğraş vermeyen Al Nassr'ın yıldız futbolcuya 13 milyon euro değer biçtiği ve Beşiktaş'ın da bu transferi bitirebileceği kaydedildi.

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Son Dakika Spor Kara Kartal'ı tutabilene aşk olsun! Beşiktaş, Anderson Talisca'yı bonservisiyle alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Semih göktay: bjk gömü buldu herhalde 23 0 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin: ANAAAAM ÇATLAYIN JİNJONLAR 10 10 Yanıtla
  • Ankara null: temcit pilavi gibi don dolas geri gel rezalet yaa :) 5 14 Yanıtla
  • ferhat eser: süperligin içinden gecicez bu sene 7 8 Yanıtla
  • Hursit Yavas: Adamın maaşı 15 m para için giden ouuncu sözleşmesi bitene kadar ayrılmaz ordan yada aynı maaşa başka yere gider 9 2 Yanıtla
  • Emin Erol: alamazlar morinho yu da alacaklardı alamadılar talisca gelmez 5 6 Yanıtla
    ALİÇO null: zamanında Roberto Carlos da gelmez bu ülkeye diyorlardı ama geldi Sivas 'a kadar geldi 5 1
  • ALİÇO null: eğer alırsa karşılama için İstanbul havalimanı tarihinin görülmemiş kalabalığını yaşar 6 4 Yanıtla
  • Murat Küyük: gelde bitsin bu hasret. 4 0 Yanıtla

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