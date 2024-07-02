Süper Lig'de bu sezon güçlü bir kadro kurarak mücadele etmeye hazırlanan Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, eski futbolcusu Anderson Talisca'yı yeniden renklerine bağlamak için temaslarını sıklaştırdı. Suudi Arabistan takımı Al Nassr'dan ayrılmak isteyen yıldız futbolcunun 2026'ya kadar sözleşmesi devam ediyor.
Hürriyet'in haberine göre, Talisca'nın takımda kalması için fazla da uğraş vermeyen Al Nassr'ın yıldız futbolcuya 13 milyon euro değer biçtiği ve Beşiktaş'ın da bu transferi bitirebileceği kaydedildi.
Son Dakika › Spor › Kara Kartal'ı tutabilene aşk olsun! Beşiktaş, Anderson Talisca'yı bonservisiyle alıyor - Son Dakika
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