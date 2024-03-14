Beşiktaş, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Başkanı Ali Kıç, UEFA Başkanı Ceferin ile bir araya geldi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Kıç, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi. Ceferin, İstanbul'u ve Fenerbahçe'yi çok sevdiğini belirtirken, Başkan Koç da Ceferin'in Avrupa futbolu için yaptığı büyük işleri takdir ettiğini söyledi. Ceferin, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi maçını izlemek için Ülker Stadı'na gidecek.