Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı

Spor

Stat: Tüpraş

Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Colley, Masuaku, Al-Musrati (Dk. 64 Muçi), Demir Ege Tıknaz (Dk. 46 Salih Uçan), Oxlade-Chamberlain (Dk. 46 Gedson Fernandes), Rashica (Dk. 84 Mustafa Erhan Hekimoğlu), Semih Kılıçsoy (Dk. 71 Aboubakar), Cenk Tosun

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Massanga, Pedro (Dk. 72 Hodzic), Boudjemaa (Dk. 52 Görkem Sağlam), Bashiru, Mendes (Dk. 80 Kerim Alıcı), Strandberg (Dk. 72 Dadashov)

Goller: Dk. 27 Massanga, Dk. 55 Bashiru (Atakaş Hatayspor), Dk. 50 Gedson Fernandes, Dk. 90+7 Aboubakar (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 44 Pedro, Dk. 45+2 Mendes, Dk. 90+10 Cemali Sertel (Hatayspor), Dk. 74 Masuaku, Dk. 74 Aboubakar, Dk. 76 Muçi, Dk. 90+3 Salih Uçan, Dk. 90+8 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 90+8 Gedson Fernandes (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında Atakaş Hatayaspor ile 2-2 berabere kaldı.

50. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Semih Kılıçsoy'un pasında topla buluşan Gedson Fernandes, Massanga'yı çalımladıktan sonra kaleyi düşündü. Portekizli oyuncunun ceza yayının gerisinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

55. dakikada Atakaş Hatayspor, VAR incelemesinin ardından öne geçti. Strandberg'in ceza sahası içi solundan içeri çevirdiği topa Bashiru'nun altıpasın içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, direğe çarparak ağlara gitti. Ancak yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan, Strandberg için ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine hakem Cihan Aydın, golü geçerli saydı ve Hatayspor skorda yeniden üstünlük sağladı: 1-2.

83. dakikada Salih Uçan'ın sağ çaprazdan ortasında Cenk Tosun'un altıpasın içinden uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

90. dakikada Muçi'nin soldan kullandığı kornerde savunmadan seken topa altıpasın içinde Tayyip Talha'nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bekaj gole izin vermedi.

90+5. dakikada Beşiktaş, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Kamil Ahmet Çörekçi'nin Salih Uçan'a müdahalesinin ardından oyunu devam ettiren hakem Cihan Aydın, atağın sonlanmasının ardından VAR hakemlerinin uyarısı üzerine saha kenarına geldi. Pozisyonu VAR ekranından izleyen hakem Aydın, penaltı kararı verdi.

90+7. dakikada topun başına geçen Vincent Aboubakar, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.

Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.