Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçından notlar - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçından notlar

19.03.2022 19:06
Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçından notlar

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçına geçen haftaya göre 5 farklı isimle çıktı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçına geçen haftaya göre 5 farklı isimle çıktı.

Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı kaleci Ersin Destanoğlu'nun yerine 18 yaşındaki Emre Bilgin görev aldı. Genç kaleci, bir resmi maçta ilk kez Beşiktaş forması giydi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Galatasaray maçında ilk 11'de oynattığı Atiba Hutchinson, Alex Teixeira ve Umut Meraş'ı yedek soyundurdu. Galatasaray karşısında ilk 11'de görev alan Kenan Karaman, Atakaş Hatayspor maçında ise kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı ekipte bu oyuncuların yerine Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Michy Batshuayi ve Cyle Larin'i ilk 11'de sahaya sürdü.

N'Koudou kadroda

Atakaş Hatayspor maçına yedek başlayan Georges-Kevin N'Koudou, 19 maç sonra kadroda yer aldı.

Siyah-beyazlı formayla son olarak 3 Aralık 2021'de Süper Lig'deki Kasımpaşa maçında görev alan N'Koudou, yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle ligdeki 14 maçta takımını yalnız bıraktı. Bir Avrupa kupası maçında süre alamayan N'Koudou, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 3 maçta da forma giyemedi.

Fransız oyuncu, Süper Kupa'daki Fraport TAV Antalyaspor maçında da aynı nedenle oynayamadı.

Yedek kaleci Göktuğ Baytekin

Ersin Destanoğlu'nun cezalı Mert Günok'un da sakat olduğu Beşiktaş'ta yedek kaleci olarak altyapıdan 17 yaşındaki oyuncusu Göktuğ Baytekin sahada yer aldı.

Beşiktaş'ta ayrıca Francisco Montero, Gökhan Töre, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı ve Emirhan İlkhan da yedek soyundu.

Siyah-beyazlı ekipte Welinton, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal ve Miralem Pjanic sakatlıkları nedeniyle Atakaş Hatayspor maçında forma giyemedi.

Tribünler boş kaldı

Soğuk havada oynanan maça taraftarlar fazla ilgi göstermedi.

Vodafone Park'ın tribünlerinde büyük boşluklar oluşurken, karşılaşmayı 7 bine yakın taraftar izledi.

Siyah-beyazlı takımın eski oyuncusu Cenk Tosun da karşılaşmayı izledi.

YORUMLAR
500
Atakaş Hatayspor maçından notlar Atakaş Hatayspor maçından notlar Beşiktaş'ta Atakaş Hatayspor mesaisi tamamlandı Beşiktaş'ta Atakaş Hatayspor mesaisi tamamlandı

Spor Toto Süper Lig, Ersin Destanoğlu, Hatayspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçından notlar - Son Dakika


Son Dakika
19:06 Sadık Çiftpınar'dan skandal hareket! Süresiz kadro dışı bırakıldı
18:42 Alanyaspor'dan İzmir'de kolay galibiyet! Göztepe hala küme düşme hattında
18:37 Alman medyası Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye analizini yaptı: Yaptırımların kazananı Türkler olacak
17:56 Bilecik'te 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
17:47 Anlaşma yapıldı! Uğurcan Çakır rekor ücretle dünyanın en zengin kulübüne transfer oluyor
17:41 Türkiye-Hollanda ilişkileri normale dönüyor, Başbakan Rutte Ankara'da Erdoğan ile görüşecek!
17:23 Son Dakika: TFF açıkladı! Ramazan ayı boyunca akşam maçları 20.30'da başlayacak
17:22 Vladimir Putin, zehirlenme korkusuyla 1000 kişiyi işten çıkardı!
17:20 Burak Yılmaz, Türkiye'ye dönecek! Süper Lig'in iki ekibi tecrübeli futbolcu için harekete geçti
16:26 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Zelenski'yi ciddiye almak zor! Batı ile ilişkileri düzeltmeye çalışmayacağız!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 19:14:19. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement