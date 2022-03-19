Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçının ardından

19.03.2022 21:48
Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, iyi bir mücadele verdiklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, iyi bir mücadele verdiklerini söyledi.

Erdoğan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da zorlu hava şartlarında iyi mücadele ettiğini belirterek, "İlk yarıda bekleyerek oynamayı tercih etti. Yediğimiz gole kadar başarılı olamadık. Beşiktaş baskılı oyunla başladı. Kazandığımız topları sağlıklı kullanıp, hücuma çıkamadık. 15-20 dakika oyun kendi alanımızda geçti. Yediğimiz golden sonra baskı azalınca normal oyunumuza döndük." dedi.

Kendi oyunlarını oynamaya başlamalarıyla iyi pas yaptıklarını ve oyunu doğru yönlendirdiklerini kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci yarı baskı yapmaya çalıştık. Rakibi uzun toplara zorladık, bunda da başarılı olduk. İkinci yarıda fırsat bulduk. Son vuruşları ve pasları iyi yapsaydık üç puanla ayrılabilirdik. Sezonun gidişatında inişli çıkışlı grafiğimiz oldu. Afrika Kupası'na giden oyuncularımız vardı. O dönemde düşüş oldu. Son 4 hafta toparladık. Ligde dördüncülük fırsatı varsa sonuna kadar değerlendirmek istiyoruz. Sezon başında böyle bir hedef yoktu."

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Munir, Ribeiro, Diouf ve Adama Traore ile devam edip etmeyecekleri sorusuna şu yanıtı verdi:

"Munir'in sözleşmesi devam ediyor, onun opsiyonunu kullandık. Diğer oyuncularla da devam etmek istiyoruz. Bizden düşünmek için süre istediler. Bazı kulüplerde sözleşme uzatmayan oyunculara farklı davranış oluyor. Oynatmamak gibi, kadro dışı bırakmak gibi şeyler oluyor. Biz buna böyle bakmıyoruz. En iyi şekilde sezon sonuna kadar kullanmaya bakıyoruz. Son karar onların. Umut ediyorum kalırlar ben de bir hoca olarak sıfırdan her sene takım kurmak istemiyorum."

YORUMLAR
500
Beşiktaş galibiyete hasret kaldı! Kara Kartal, Hatayspor maçını beraberlikle bitirdi Beşiktaş galibiyete hasret kaldı! Kara Kartal, Hatayspor maçını beraberlikle bitirdi Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçından notlar Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Beşiktaş, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika


Son Dakika
21:37 KGM, CHP'li milletvekilinin 1915 Çanakkale Köprüsü hakkındaki iddialarını yalanladı
21:34 Muğla'da çıkan yol kavgası kanlı bitti! "Bisikletle buradan geçemezsin" dedikleri genci tabancayla vurdular
21:31 Ülkemizde 19 Mart günü koronavirüs sebebiyle 105 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 328 yeni vaka belirlendi
21:30 Zonguldak'da çarşıdan evine dönen adam 65 yaşındaki eşini asılı halde ölü buldu!
21:08 Bolu Dağı Tüneli'nde yaşanan feci kazada bir sürücü, kağıt gibi olan araçtan sıyrık bile almadan çıktı!
21:06 Son Dakika: İstanbul'da yarın saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkabilecek!
21:05 Beşiktaş galibiyete hasret kaldı! Kara Kartal, Hatayspor maçını beraberlikle bitirdi
20:29 Taraftar sosyal medyadan tepki gösteriyor! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si toparlanamıyor
20:10 Muharrem İnce'nin Erdoğan'ın fotoğrafına sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu!
19:56 İzmir'de ortalık birbirine girdi! Göztepeli futbolcu ile taraftar arasında tartışma çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 21:55:44. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement