Beşiktaş Avrupa'da Yoluna Devam Ediyor - Son Dakika
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Beşiktaş Avrupa'da Yoluna Devam Ediyor

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Beşiktaş, Hradec Kralove'yi 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanşında Çekya'nın Hradec Kralove ekibini Tüpraş Stadı'nda 1-0 yenen Beşiktaş, bu sezon Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantiledi.

İlk maçta aynı skorla yendiği Hradec Kralove'yi ikinci maçta da mağlup eden siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde adını play-off turuna yazdırdı.

Beşiktaş, bu turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükselecek, elenmesi durumunda ise doğrudan Konferans Ligi'ne katılacak.

Play-off'ta rakip Kauno Zalgiris

Hradec Kralove'yi eleyen siyah-beyazlı ekip, play-off turunda Litvanya'nın Kauno Zalgiris takımıyla karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e elenen Litvanya temsilcisiyle ilk maçını 20 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

Kalesini yine gole kapattı

Beşiktaş, bu sezon oynadığı dördüncü resmi maçında da gol yemedi.

Sezonun açılışını Midtjylland'la oynadığı maçlarla yapan Beşiktaş, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup ederken Hradec Kralove ile oynanan müsabakaları da 1-0'lık skorlarla kazandı.

Bu süreçte rakip fileleri 5 kez havalandıran siyah-beyazlılar, rakiplerinin gol sevincine izin vermedi.

Cerny siftah yaptı

Beşiktaş'ta Vaclav Cerny, bu sezonki ilk golünü attı.

Siyah-beyazlı takımda taraftarların son zamanlarda yoğun eleştirilerine maruz kalan Çek oyuncu, 40. dakikada Junior Olaitan'ın pası sonrası orta sahadan aldığı topu rakip kaleye kadar sürerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Geçen sezon son golünü Çaykur Rizespor'la oynanan son lig maçında kaydeden Cerny, 66. dakikada yerini Leandro Trossard'a bıraktı.

Trossard taraftarla buluştu

Beşiktaş'ın bu sezonki yıldız transferlerinden Leandro Trossard, siyah-beyazlı kariyerindeki ilk maçına çıktı.

Tüpraş Stadı'na ilk kez ayak basan Belçikalı futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların yoğun tezahüratlarıyla oyuna girdi. Siyah-beyazlı takımın kadro planlamasında hücum bölgesinin solu için kadroya katılan Trossard, bir süre sağda görev yaptı ve Rashica'nın oyuna girmesinin ardından sola geçti.

Vlahovic'e sevgi gösterisi

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmayı statta izleyen Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic'e sevgi gösterisinde bulundu.

Sırp oyuncunun maçı locada izlediğini fark eden Beşiktaşlı taraftarlar, Vlahovic lehine tezahürat yaptı. Golcü oyuncu da siyah-beyazlı taraftarlara üçlü çektirdi.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Avrupa'da Yoluna Devam Ediyor - Son Dakika

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