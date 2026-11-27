Beşiktaş, Avrupa Kupası'nda Raimond Sassari'yi 42-29 yenerek rövanş öncesi öne geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Beşiktaş, sahasında İtalya'nın Raimond Sassari ekibini 42-29 mağlup etti. İlk yarısını 22-15 önde bitirdiği maçın rövanşı yarın saat 17.00'de THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanacak.
Hentbol Erkekler Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Beşiktaş, sahasında İtalya'nın Raimond Sassari ekibini 42-29 yendi.
THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, siyah-beyazlıların 22-15 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Beşiktaş, tamamını önde götürdüğü maçı 42-29 kazandı.
Karşılaşmanın rövanşı, yarın saat 17.00'de THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanacak.
Kaynak: AA
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