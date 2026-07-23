Beşiktaş, Avrupa Ligi\'nde İlk Maçını Kazandı

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında sahasında Midtjylland'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş, yeni sezonun ilk maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında konuk ettiği Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Yeni sezona bu müsabakayla başlangıç yapan siyah-beyazlılar, 26. dakikada Orkun Kökçü'nün kaydettiği golle kazanarak 2026-2027 sezonuna iyi bir giriş sağladı.

Kartal, turun rövanşını 30 Temmuz tarihinde deplasmanda oynayacak.

Beşiktaş, Slovakya kampında ise 6 hazırlık maçı oynamıştı. İlk hazırlık karşılaşmasında Macar takımı Gyirmot'u 2-1 yenen Kartal, aynı ülkeden MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kaldı. 35'er dakikalık iki devre halinde oynadığı iki hazırlık müsabakasının ilkinde Avusturya temsilcisi SV Mattersburg'u 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Polonya ekibi Widzew Lodz'a ise 2-0 kaybetti. Kampın son gününde Slovak ekibi Dinamo Malzenice ile 1-1 berabere kalan Kara Kartal, Spartak Trnava'ya ise 3-2 yenildi. Siyah-beyazlılar, 6 karşılaşmada 6 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.