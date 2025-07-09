Beşiktaş Avusturya Kampında Antrenman Yaptı

Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam salonda ve havuzda yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, iki grup halinde rejenerasyon ve esneme çalışması olarak başladı. İdman, kuvvet ve koordinasyon çalışmasının ardından havuzda yapılan çalışmalarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmalarına yarın TSİ 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL