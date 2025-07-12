Beşiktaş Avusturya Kampında Antrenman Yaptı

BEŞİKTAŞ, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Taraftarlara ve ilk 25 dakikası basına açık yapılan idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başladı. Antrenma çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlı futbolcular, taraftara açık olarak gerçekleştirilen antrenman sonrasında siyah-beyazlı taraftarların forma imzalata ve fotoğraf isteğini kırmadı.

Beşiktaş, Avusturya kamp çalışmalarına salonda yapacağı antrenmanla devam edecek.