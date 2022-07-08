Ağrıları bulunan Kartal Kayra Yılmaz ve Emrecan Terzi antrenmana katılmazken, kondisyon idmanı sonrasında Rachid Ghezzal ve Georges-Kevin N'Koudou takımdan ayrı kendi programları doğrultusunda çalışma gerçekleştirdi.

Daha sonra iki gruba ayrılarak 7'şerli takımlar halinde baskı, top kontrolü ve pas idmanı yapan Beşiktaşlı futbolcular, son bölümde ise taktik çalıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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