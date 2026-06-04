Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş, sahasında Bahçeşehir Koleji'ne 101-79 mağlup oldu. Bu sonuçla seride durum 1-1'e geldi.
Serinin 3. maçı, 6 Haziran'da Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde oynanacak.
Salon: Beşiktaş Gain
Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Nazlı Çişil Güngör
Beşiktaş: Ante Zizic 6, Yiğit Arslan 8, Conor Morgan 4, Devon Dotson 8, Brynton Lemar 14, Berk Uğurlu 6, Anthony Brown 10, Sertaç Şanlı 4, Matt Thomas 11, Jonah Mathews 8
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
Bahçeşehir Koleji: Malachi Flynn 20, Hunter Hale 15, Tyler Cavanaugh 13, Trevion Williams 6, İsmet Akpınar 17, Mateusz Ponitka 13, Matt Mitchell 2, Furkan Haltalı 4, Göktüğ Baş 6, Jordan Matthew Ford 3, Can Maxim Mutaf 2
Başantrenör: Marko Barac
1. Periyot: 20-22
Devre: 48-43
3. Periyot: 64-74 - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Bahçeşehir'e Yenildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?