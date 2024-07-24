Beşiktaş'ın Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor ile yaptığı hazırlık maçı 0-0 sona erdi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maça siyah-beyazlı ekip, Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Ernest Muçi, Can Keleş, Jackson Muleka ve Ciro Immobile ilk 11'iyle başladı.
İki takımın da atakları golü getirmedi ve mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
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