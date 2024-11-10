Beşiktaş - Başakşehir: 0-0 Beraberlik

Spor

SÜPER Lig'in 12'nci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş bu skorla puanını 21'e, Başakşehir ise 16'ya yükseltti.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'in konuğu oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Turgut Doman düdük çaldı. Doman'ın yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Bilal Gölen kaydetti.

Karşılaşmanın ilk 15 dakikalık diliminde iki takımda 1'er gol pozisyonuna girdi. Beşiktaş, Rafa Silva ile gole yaklaşırken kaleci Muhammed gole izin vermedi. Başakşehir'de ise Piatek, ceza yayının hemen üstünden yaptığı sert vuruşta çerçeveyi tutturamadı. İlk yarının kalan dakikalarında iki taraftar pozisyon üretmekte zorlandı ve mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısı da ilk yarının son anları gibi başladı. İlk 15 dakikalık bölümde iki tarafta rakip kalede tehlike yaratamadı. İki takım da karşılaşmanın ikinci yarısında isabetli şut atamazken, mücadele 0-0'lık skorla sona erdi.

VAN BRONCKHORST'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 kazanılan Malmö maçının 11'inde tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Hollandalı teknik adam, orta sahada Ndour'un yerine Al-Musrati'yi görevlendirdi.

AL-MUSRATİ 8 MAÇ SONRA 11'DE

Siyah-beyazlı ekibin Libyalı orta saha oyuncusu Al-Musrati, 8 maçlık ara sonrasında 11'e döndü. Son olarak Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynanan Ajax deplasmanında ilk 11'de görev almıştı. Bu maçın ardından 5 maçta forma giymeyen Musrati, 3 maçta ise oyuna sonradan dahil oldu.